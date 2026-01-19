El Gobierno de Navarra suspende la agenda institucional por el accidente de tren y ofrece recursos a Andalucía

Coordinación de los equipos emergencias en el Polideportivo de Adamuz para socorrer a los heridos y fallecidos en el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal, a 19 de enero de 2026 en Adamuz (Córdoba, España). El descarril - Francisco J. Olmo - Europa Press

PAMPLONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra ha decidido suspender este lunes su agenda institucional por el accidente de tren registrado el domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido 39 personas.

Además, el Ejecutivo foral ha ofrecido los recursos que puedan ser necesarios a Andalucía. Así lo transmitió el mismo domingo por la noche la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, según han informado fuentes del Ejecutivo foral.

Aunque por el momento no se han movilizado recursos de Navarra, la Dirección General de Interior del Gobierno foral está dispuesta para poder desplegar equipos si así fuera requerido.

Por otro lado, el Gobierno de Navarra prevé convocar una concentración en solidaridad con las víctimas este lunes, a las 12 horas, ante el Palacio de Navarra, en Pamplona, a la que invita a asistir al Parlamento foral, la Delegación del Gobierno en Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.

Estaba previsto inicialmente que la presidenta María Chivite asistiera este lunes a las 11 horas a la inauguración de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Pública de Navarra, pero ha cancelado su presencia, y la propia universidad ha aplazado también el acto.

Además, en previsión de que el Gobierno de España decreté el luto nacional, el Ejecutivo foral también está preparando la declaración de tres días de luto en la Comunidad.