El Gobierno realiza un balance positivo del primer trimestre, caracterizado por "estabilidad política e institucional"

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha realizado un balance positivo del primer trimestre del año, caracterizado por la "estabilidad política e institucional" y por las "políticas públicas centradas en el conjunto de la ciudadanía de Navarra y poniendo a la persona en el centro".

Durante la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, Remírez ha destacado, en cuanto a la "estabilidad política e institucional", la "satisfacción" del Ejecutivo foral "por haber sido capaz de aprobar en el Parlamento de Navarra seis iniciativas legales durante este primer trimestre".

Entre ellas, la ley foral de voluntariado, la ley foral de transparencia o también la ley foral de ciencia y tecnología, "más un proyecto de ley que ya está en tramitación parlamentaria relativo a la ley foral de archivos, gestión de documentos y patrimonio".

"También prevemos que para el próximo trimestre, antes de verano, podamos llevar al Parlamento varias iniciativas legislativas, como son la ley foral de salud, la ley foral de industria, la ley foral de víctimas del terrorismo, la ley foral de despoblación y cohesión territorial, y la ley foral de universidades", ha dicho.

Frente a "otros escenarios políticos que vemos en las comunidades autónomas donde ni siquiera están conformados en gobierno o son incapaces de desarrollar proyectos legislativos en interés de la ciudadanía", Navarra "trabaja desde el gobierno y con una mayoría política en el Parlamento de Navarra para llevar a cabo políticas centradas en las personas, en lo que es el crecimiento económico, la creación de empleo y el fortalecimiento de los servicios públicos".

"Todo ello, además, se ve ratificado con unos datos económicos positivos en términos de previsión de crecimiento para este año, a pesar de las incertidumbres de la guerra de Oriente Medio, como han ratificado en los últimos días tanto el INE como el BBVA, entre otros organismos. También en materia de solvencia financiera, siendo la región europea con mejor ratio de solvencia financiera, o los datos espectaculares en materia de reducción de la deuda pública, hasta el 9,4%, partiendo hace diez años de un 18%", ha señalado, tras valorar que "hemos reducido a la mitad la deuda pública en la última década".

Remírez ha destacado las "cuentas saneadas" de Navarra, "como hemos tenido la ocasión de ver en el último informe de la Cámara de Comptos", y ha anunciado que "aunque todavía estamos verificando los últimos datos", en materia de creación de empleo "vamos hacia un mes de marzo y un cierre de trimestre muy positivo también en términos de creación de empleo".

A su juicio, todo ello "demuestra que Navarra va por el buen camino, Navarra va por la buena senda, no solo desde el ámbito público, también desde el privado, con la atracción de inversiones industriales", como la de la compañía china Hithium. "Y, por tanto, creemos que vamos en la buena línea", ha dicho.

Sin embargo, ha apostado por no "caer en la autocomplacencia" y por afrontar "los retos que tenemos como Gobierno, centrados especialmente en cuestiones que son críticas para la ciudadanía", como vivienda, sanidad, fortalecimiento de los servicios públicos y "otras cuestiones que anunciaremos en los próximos meses" que "están en la agenda pública del Gobierno de Navarra".