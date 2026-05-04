La gripe ocasiona un número mucho mayor de muertes que las que se registra con esta causa, según un estudio

La investigadora Maddi Olazábal-Arruiz durante la presentación en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ESCMID Global). - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Un estudio realizado por el Servicio de Microbiología Clínica del Hospital Universitario de Navarra (HUN) ha sido reconocido como una de las mejores comunicaciones orales en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas (ESCMID Global), celebrado recientemente en Munich (Alemania). El estudio también contó con la participación del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) y del Grupo Tanatorios Irache.

La comunicación presentada en ESCMID Global 2026 revela que la gripe ocasiona un número mucho mayor de muertes que las que se registra con esta causa. Aunque el virus se detectó en el 11% de los fallecimientos invernales analizados mediante pruebas post mortem, solo en el 1,4% figuraba la gripe en los certificados de defunción.

El 83% de las personas fallecidas que portaban el virus de la gripe no se habían diagnosticadas antes de la muerte. Muchas de las personas no habían sido hospitalizadas ni diagnosticadas, en parte porque fallecieron en casa o presentaron síntomas poco claros, lo que es frecuente en personas mayores con enfermedades crónicas.

"Los y las investigadoras destacan el acierto que supuso el estudio de personas fallecidas captadas fuera del entorno sanitario para demostrar que el impacto total de la gripe va más allá de lo que se detecta desde el sistema sanitario, lo que refuerza la importancia de la vacunación para reducir el impacto de la gripe en la mortalidad".

Este reconocimiento destaca la calidad científica del trabajo y refuerza el compromiso del equipo con la investigación traslacional y la mejora de la prevención y de la práctica clínica, según ha informado el Gobierno foral.

Este estudio ha sido publicado en la prestigiosa revista Clinical Microbiology and Infection.