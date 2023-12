El grupo navarro Motxila 21 estará en el festival Mad Cool 2024

Se celebrará del 10 al 13 de julio de 2024 en el recinto Iberdrola Music, en Madrid

El grupo de música navarro Motxila21, formado por 15 chicos con síndrome de Down y 7 voluntarios, formará parte del cartel del festival Mad Cool 2024, en el que participarán también Dua Lipa, Pearl Jam, The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne y Keane, entre otros. El festival se celebrará del 10 al 13 de julio en Madrid, como ha anunciado este lunes la organización del festival, que ha precisado que el cartel todavía no está cerrado, ya que faltan nombres por darse a conocer. Así, ya se han desvelado 104 artistas nacionales e internacionales de 73 bandas, aunque quedan 31 nombres adicionales por descubrir.

El festival de este año apuesta por la inclusión como refleja la presencia de Motxila21. El grupo, que se formó en 2005, ha realizado más de 100 conciertos en diversas ciudades y festivales, con una gira internacional con cinco conciertos en Londres, entre otras actuaciones.

Para los organizadores del festival, Motxila21 es un ejemplo de "talento, creatividad y superación", que demuestra que la música "es un medio poderoso para romper estereotipos y promover la inclusión".

Por ello, Mad Cool ha decidido apoyar este año a la Asociación Síndrome de Down de Navarra, a la que pertenecen los componentes del grupo, y donar a la entidad parte de los beneficios obtenidos por el Charity del festival con el fin de "dar visibilidad a las distintas realidades sociales" y promover un festival que cree un impacto positivo en la sociedad.

El 10 de julio se subirán a los escenarios del festival en el recinto Iberdrola Music en el distrito de Villaverde (Madrid) Dua Lipa, The Smashing Pumpkins y Janelle Monáe como cabezas de la jornada. Ese mismo día, el resto de conciertos estarán protagonizados por Garbage, Rels B, Nothing But Thieves y Tom Odell, así como James Arthur, Kenya Grace, Soccer Mommy, Crawlers, Julieta, Jet Vesper y Swim School.

El 11 de julio, Pearl Jam, Motxila 21, Greta Van Fleet, Keane y Michael Kiwanuka serán los platos fuertes de una jornada en la que también actuarán Paul Kalkbrenner, Bomba Estéreo, Mando Diao, Sofi Tukker y Larkin Poe, además de The Heavy, Black Honey, Kneecap, Blanco White, Merina Gris, Merino, Lawrence y Piem.

Sum 41, Jessie Ware, Black Pumas y Tom Morello serán los grandes nombres del 12 de julio, cuando el festival también recibirá a The Breeders, Unkown Mortal Orchestra, Alvvays, Sleaford Mods, Acid Arab dj set, Stay Homas, Gilipojazz y ? L.T.

La última jornada, la del 13 de julio, estará protagonizada por Avril Lavigne, tras 20 años sin pisar la capital, y Bring Me The Horizon. Ese mismo día, The Gaslight Anthem, Arlo Parks, Ashnikko, Nathaniel Ratelif, Genesis Owosu, The Warning, Chinchilla, Joel Culpepper, He.She.They y Live serán los encargados de cerrar al festival.

La preventa de abonos, con un precio especial para clientes Santander y socios de Mad Cool, se efectuará del 12 de diciembre a las 12.00 horas hasta el 15 de diciembre a las 11.59 horas (en la página de Santander SMusic y Mad Cool Tickets) mientras que la venta general de entradas comenzará el 15 de diciembre a las 12.00 horas.

En esta edición, la organización ha decidido reducir tanto el número de escenarios --de ocho a seis-- como el aforo, para mejorar los flujos dentro del festival e intentar evitar las coincidencias de horarios y solapamientos de los artistas.