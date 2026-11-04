Los grupos municipales de EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin respaldan la convocatoria de huelga general

Fachada del Ayuntamiento de Pamplona - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona (EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) aprobaron ayer martes una declaración en la que se expresa el "respaldo explícito" del Consistorio, "como institución", tanto a la convocatoria de huelga general del próximo miércoles 11 de noviembre, como "a las reivindicaciones que la sustentan".

Según señala el texto, "esta huelga, convocada por nueve sindicatos, reivindica, entre otras cuestiones, el acceso a una vivienda asequible y la adopción de medidas frente al encarecimiento del coste de la vida".

La mayoría de las fuerzas políticas representadas en la Junta de Portavoces anima, asimismo, a la ciudadanía "a ejercer su derecho a la huelga con el mayor grado de libertad posible".

En un segundo punto, ese escrito aprobado por mayoría en la Junta de Portavoces "pide y muestra su máximo respeto a la decisión que adopten los y las trabajadoras municipales para, en ejercicio de su derecho a la huelga, sumarse o no a esta convocatoria en las condiciones que vienen estipuladas en el actual marco legal".

Finalmente, en un tercer punto, la declaración hace un llamamiento para que la jornada reivindicativa "se desarrolle por los cauces del máximo respeto y normalidad".

En cuanto a la actividad institucional, la Comisión de Urbanismo prevista para ese miércoles, día 11, sí que se celebrará, ya que para suspenderla es necesaria la unanimidad de los grupos municipales, y esta no se alcanzó en el debate celebrado al respecto el pasado viernes.