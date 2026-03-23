Guardas de Medio Ambiente de Navarra reclaman más personal y mejoras salariales y de conciliación familiar

Concentración convocada por los sindicatos que representan al colectivo de Guarderío de Medio Ambiente de Navarra - EUROPA PRESS

PAMPLONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos que representan al colectivo de Guarderío de Medio Ambiente -LAB, Afapna, ELA, CCOO y UGT- se han concentrado este lunes frente al Palacio de Navarra para reclamar más personal y mejoras salariales y de conciliación familiar.

A los pies de una pancarta con el mensaje 'Mejora de las condiciones laborales. Lan baldintzak hobetu', han colocado parte del material de trabajo que emplean en sus labores diarias, como petos y cascos.

En declaraciones a los medios de comunicación, Fermín Iñarrea, de CCOO, ha destacado que "nos hemos unido por primera vez todos los sindicatos" para reclamar "una serie de reivindicaciones debido a las condiciones que tenemos".

"Nuestro puesto de trabajo ha evolucionado con los tiempos, ha aumentado el número de emergencias en el medio natural, también ha aumentado el uso del medio natural y, en cambio, las condiciones laborales no han mejorado", ha explicado.

En este sentido, ha subrayado que las reivindicaciones del sector "son medidas que ya aplica el Gobierno de Navarra a otros colectivos de la Administración". Como ejemplo, ha citado "los grandes incendios de 2022, en el que nos movilizamos voluntariamente casi toda la plantilla" a pesar de que "estábamos de vacaciones, estábamos fuera".

Para ese tipo de emergencias, como "los grandes incendios", que "van en aumento", solicitan que les abonen el complemento de disponibilidad. Esto implica que "si tú estás en casa y el compañero que está de guardia está superado por la emergencia, te puedan llamar y acudir". "Bomberos forestales y Policía Foral, por ejemplo, lo tienen. En consecuencia, nosotros solicitamos lo mismo. Vamos a seguir acudiendo a las emergencias, pero dada la situación económica global, necesitamos mejorar nuestro salario", ha subrayado.

Por otro lado, ha reclamado "recuperar" el complemento de nivel, "que es una reivindicación histórica de nuestro colectivo", ya que "hace 15-20 años, cuando estábamos en el nivel D, se subió al nivel C a coste cero".

El número de plazas, según ha continuado, "es una demanda histórica de este colectivo". "A día de hoy, tenemos comarcas en las que hacemos guardias una sola persona, que tiene que atender bien a las demandas de la ciudadanía, bien un incendio, o bien un furtivo, cualquier emergencia. Ir solo es sin seguridad y estás vendido", ha criticado.

En este sentido, ha indicado que el Plan Director contempla la creación de 17 plazas nuevas, "pero a día de hoy no se han formalizado". "Son escasas, pero por lo menos son 17 para empezar", ha remarcado.

También ha reclamado medidas de conciliación familiar, "que es un asunto que llevamos trabajando ya un par de años". "No tenemos derecho a conciliación familiar, y en una sociedad actual en la que todas las profesiones tienen conciliación, nosotros no tenemos derecho, parece ser, a llevar a los hijos al colegio o recogerlos o atender a los mayores", ha manifestado.

Según ha incidido, "solicitamos medidas que ya tiene la administración". "Todas las medidas que pedimos existen y se aplican. Por lo tanto, pedimos que se negocie", ha remarcado.

En respuesta a los periodistas, ha señalado que "hemos solicitado una reunión con el Departamento de Medio Ambiente y este jueves nos vamos a juntar con ellos". "Va a ser una primera toma de contacto, vamos a ver cómo está la situación y, a partir de ahí, veremos", ha apuntado.