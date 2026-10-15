Guardas de Medio Ambiente secundan la primera huelga del colectivo para reclamar más plantilla y mejoras salariales. - AFAPNA

PAMPLONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de Guarderío de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra han secundado este viernes la primera jornada de huelga convocada por este colectivo, con la que reclaman un aumento de plantilla, incrementos salariales y "medidas reales" de conciliación.

Los sindicatos LAB, Afapna, ELA, CCOO y UGT han valorado "muy positivamente el amplio seguimiento alcanzado" durante la jornada de huelga. "Tras meses de concentraciones, la plantilla apostó por redoblar las movilizaciones y la jornada de lucha de hoy ha sido el mejor reflejo del compromiso y la unidad que ha mostrado el personal", han destacado

Las organizaciones sindicales han afirmado que las reivindicaciones "pretenden redundar en la mejora del servicio público que actualmente desempeñan" los guardas de Medio Ambiente.

Sin embargo, han criticado "la nula voluntad del Gobierno de Navarra para hacer efectivas esas mejoras, más allá de una propuesta de horario más flexible de entrada y salida".

En este sentido, han incidido en que "la solución del conflicto pasa por una negociación real y por atender las legítimas reivindicaciones de la plantilla". Según han añadido, a partir de ahora se explorarán junto a los profesionales "nuevas líneas de actuación para esta nueva fase del conflicto laboral".