La Guardia Civil alerta sobre una estafa relacionada con reformas del hogar en varias localidades de Navarra

PAMPLONA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detectado en Navarra una modalidad de estafa que afecta principalmente a personas mayores, especialmente en pequeñas localidades.

Según han informado desde la Guardia Civil, los estafadores contactan telefónicamente o se presentan directamente en los domicilios, haciéndose pasar por representantes de supuestas empresas de reformas en viviendas.

Ofrecen reformas integrales "a precios muy atractivos". En la primera visita entregan un presupuesto y ofrecen descuentos considerables si se acepta financiar la obra a través de una entidad bancaria.

Tras firmar la financiación, una segunda persona acude a tomar medidas, asegurando que los trabajos comenzarán de inmediato. Sin embargo, la reforma nunca se ejecuta y, una vez formalizado el préstamo, la empresa deja de responder a las llamadas. La estafa se descubre cuando los afectados comienzan a recibir los cargos bancarios sin que se haya realizado ningún trabajo.

La Guardia Civil recomienda extremar la precaución ante este tipo de ofrecimientos, especialmente si no han sido solicitados previamente, y adoptar las siguientes medidas preventivas: desconfiar de ofertas muy atractivas o que requieran firmar con urgencia; verificar la identidad y legalidad de la empresa que realiza la oferta; no firmar contratos de financiación sin haber recibido al menos parte del servicio comprometido; no facilitar datos personales o bancarios sin confirmar la legitimidad del proceso; y conservar toda la documentación y comunicación mantenida.

Ante cualquier sospecha o intento de estafa, se recomienda denunciar de inmediato en el cuartel más cercano o contactar con la Guardia Civil en el teléfono 062.