La Guardia Civil detecta un posible vertido de residuos en un paraje de Fitero

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detectado recientemente un posible vertido de residuos -escombros procedentes de obras domiciliarias y objetos abandonados como sillas, una mesa, restos de plásticos, latas de bebida, un andamio y otros materiales-, en un paraje del término municipal de Fitero.

Según han informado desde el Instituto Armado, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) acudieron al lugar para verificar los hechos, constatando la existencia del vertido, que evidenciaba el uso del espacio como "lugar de esparcimiento".

La actuación permitió documentar la situación y formular la correspondiente denuncia por infracción a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, quedando todo ello en manos del Ayuntamiento de Fitero como autoridad competente en este caso.

Este tipo de situaciones, "que se repiten en diferentes puntos de la geografía navarra", generan "un grave impacto sobre el entorno natural y agrícola, dificultan el mantenimiento de los espacios y suponen un riesgo tanto ambiental como para la salud pública" por lo que la Guardia Civil ha recordado a la ciudadanía que la normativa vigente "establece de forma clara la obligación de gestionar los residuos de manera adecuada".

En el caso de escombros, restos de obras y enseres voluminosos, es "imprescindible" entregarlos a un gestor autorizado o depositarlos en los puntos limpios municipales habilitados para ello. El "abandono incontrolado" de estos materiales constituye una infracción administrativa en materia de residuos.

Desde la Guardia Civil se insiste en "la importancia de adoptar conductas responsables y comprometidas". Gestos como trasladar los residuos a los lugares adecuados "contribuyen a proteger el entorno, a mejorar la calidad de vida en los municipios y a evitar la degradación de parajes naturales que son patrimonio de todos".

Además, se recuerda que la colaboración ciudadana es "fundamental", ya que "avisar de la existencia de vertidos ilegales o conductas incívicas permite actuar con rapidez, tramitar las denuncias correspondientes y prevenir que estos hechos se repitan".

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y las demás unidades de Guardia Civil "continuarán vigilando y proponiendo para sanción aquellas conductas que supongan un perjuicio para el patrimonio natural y para la salud de los ciudadanos".