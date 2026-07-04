La Guardia Civil incauta una maza con púas en un control de tráfico en Miranda de Arga

Arma incautada. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla de la Guardia Civil interceptó este viernes por la mañana un peligroso instrumento de fabricación artesanal durante un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana en las inmediaciones de la localidad de Miranda de Arga.

Los agentes actuantes identificaron al conductor de un vehículo y, ante las sospechas levantadas, realizaron un registro del habitáculo. Durante la inspección se encontró el arma en la parte trasera de los pasajeros, oculta y estratégicamente ubicada para el inmediato alcance del conductor, explican desde la Guardia Civil.

El objeto intervenido era una maza contundente de unos 60 centímetros de longitud que presentaba una empuñadura y mango de madera, incluyendo en su cabeza metálica nueve púas afiladas en su punta firmemente soldadas a la estructura. El artefacto, según sus características específicas, ha sido calificado formalmente como un arma prohibida atendiendo a su extremo potencial lesivo para las personas.

El conductor ha sido propuesto para sanción, remitida a la Delegación del Gobierno en Navarra, y el arma fue incautada para evitar cualquier tipo de riesgo o su utilización en actos delictivos. El arma artesanal quedó depositada en la Intervención de Armas y Explosivos (IAE) de Tafalla, a disposición de la autoridad competente encargada de tramitar el expediente sancionador.