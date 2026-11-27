PAMPLONA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra, en el marco de la operación @FAKEDAUG, ha investigado a siete personas como integrantes de un grupo criminal dedicado a cometer estafas mediante el conocido método del 'hijo en apuros'.

La investigación, desarrollada por el equipo de Navarra, ha permitido esclarecer cuatro estafas cometidas en Pamplona, Cizur Mayor, Estella y Castejón, que ocasionaron un perjuicio económico superior a los 48.000 euros. Entre los hechos investigados destaca especialmente el ocurrido en Pamplona, donde la víctima sufrió una estafa de 24.835 euros, la de mayor cuantía de las cuatro esclarecidas.

Como resultado de las actuaciones, los agentes han conseguido recuperar 10.903,07 euros, cantidad que ya ha sido transferida a la correspondiente Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales.

IDENTIDADES FALSAS Y 'MULAS BANCARIAS'

Los autores contactaban con las víctimas a través de mensajes SMS o WhatsApp, haciéndose pasar por sus hijos. Para ganarse su confianza, alegaban haber cambiado de número de teléfono o tener el terminal averiado y, bajo distintos pretextos, solicitaban con urgencia transferencias de dinero para hacer frente a pagos inmediatos o solucionar supuestos problemas personales.

Mediante este engaño, los autores conseguían que las víctimas realizaran transferencias bancarias o envíos de dinero a través de Bizum, convencidas de que estaban prestando ayuda a un familiar cercano, ha informado la Guardia Civil.

Las investigaciones permitieron descubrir la existencia de una estructura organizada en la que participaban las denominadas 'mulas bancarias', personas que facilitaban sus datos personales o abrían cuentas corrientes destinadas a recibir y canalizar los fondos obtenidos mediante las estafas, generalmente a cambio de una contraprestación económica.

Asimismo, los agentes detectaron el uso de documentos nacionales de identidad falsificados para la apertura de cuentas bancarias utilizando los datos de terceras personas que previamente habían sido víctimas de una suplantación de identidad.

Como consecuencia, algunas de estas personas podían verse nuevamente perjudicadas al aparecer vinculadas, sin su conocimiento ni consentimiento, a cuentas empleadas para recibir fondos procedentes de otras actividades fraudulentas.

El análisis conjunto de las denuncias presentadas y de los movimientos bancarios investigados permitió relacionar los cuatro hechos delictivos e identificar las distintas funciones desempeñadas por los integrantes del entramado criminal, tanto en la recepción como en la transferencia y retirada del dinero obtenido mediante las estafas.

INVESTIGACIÓN COORDINADA DESDE NAVARRA

La operación ha sido desarrollada por el equipo de la Guardia Civil de Navarra y ha permitido esclarecer los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

En las actuaciones han colaborado la Policía Local de Zizur y distintas unidades de la Guardia Civil: el equipo de Algeciras (Cádiz), el Puesto Principal de Tavernes Blanques (Valencia), el Puesto de Sevilla y el equipo de Barcelona.

Desde Guardia Civil se recuerda que, ante mensajes de supuestos familiares que solicitan dinero urgente desde números desconocidos, es fundamental comprobar su identidad mediante una llamada al número habitual antes de realizar cualquier transferencia.

En caso de haber efectuado un pago, se recomienda contactar inmediatamente con la entidad bancaria y presentar la correspondiente denuncia.