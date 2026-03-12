Guardia Civil investiga a tres personas el robo en una gasolinera de Castejón

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha investigado a tres personas como presuntas autoras de un delito de robo con fuerza en las cosas cometido en una estación de servicio de la localidad de Castejón, en una actuación desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Tudela.

Los hechos se produjeron en la madrugada del día 11 de octubre, cuando los presuntos autores rompieron uno de los cristales del establecimiento y accedieron al interior. Al activarse la alarma, una patrulla de seguridad ciudadana se desplazó al lugar y comprobó la veracidad del aviso, iniciándose así la correspondiente inspección técnico-ocular por agentes de Policía Judicial.

Durante la investigación se recopilaron y analizaron imágenes de los sistemas de videovigilancia de la propia gasolinera y de empresas próximas. En ellas se observó la llegada de un turismo del que descendió el autor material, que accedió al local tras arrojar una piedra de grandes dimensiones contra el escaparate y sustrajo productos de alimentación, dinero en efectivo de la caja registradora, una PDA y varias prendas, causando además cuantiosos daños.

Las gestiones practicadas permitieron determinar la participación de otras dos personas que permanecieron en el vehículo realizando labores de vigilancia y contravigilancia en los accesos a la zona para alertar de la posible presencia policial. Tras el estudio de los fotogramas y la investigación en fuentes abiertas se logró la identificación de los implicados, tres varones de 23, 28 y 40 años de nacionalidad marroquí y residentes en diferentes localidades de la Merindad de Tudela.

Los tres hombres han sido puestos a disposición del Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Tudela como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en las cosas, según ha informado la Guardia Civil.