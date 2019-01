La Guardia Civil de Navarra alerta de una campaña de correos electrónicos de extorsión

Publicado 23/01/2019 14:17:20 CET

PAMPLONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Navarra ha detectado una campaña de correos electrónicos masivos de extorsión en los que se afirma que los email de trabajo o personal de la víctima han sido infectados y que se ha grabado un vídeo comprometido mientras visitaba un sitio web para adultos.

Los correos recibidos utilizan en sus cuentas palabras como 'Hacked' o 'Anonimus' con el fin de dar credibilidad a la amenaza y materializar el engaño, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Según ha indicado, el correo electrónico empieza diciendo que la víctima ha visitado una web pornográfica con adolescentes y que ha sido grabado. Además, en el texto se asegura haber conseguido los contactos del usuario afectado y, en algunos casos, se facilita una contraseña asociada a la cuenta.

El correo continúa amenazando a la víctima con enviar dicho vídeo a sus contactos si no realiza un pago en Bitcoins, cifra que varía según los casos pero que ronda los 2.000 dólares.

La Guardia Civil ha remarcado que si se ha recibido un correo de estas características se debe ignorar, ya que se trata de un intento de estafa y extorsión. También aconseja no acceder a los enlaces que aparecen en las ventanas emergentes que no haya solicitado y que cuando se navega por Internet no se facilite la dirección de corre o información personal a las páginas web sospechosas.

Además, ha remarcado que es importante reforzar la seguridad del ordenador a través de un antivirus que proteja del contenido Spam y actualizar a menudo el sistema operativo y navegadores", así como no realizar ningún pago ni contestar al correo electrónico recibido.