'Para gustos, los colores' oferta durante el verano en Pamplona 980 plazas en ocho campamentos diferentes

PAMPLONA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Este verano, el programa municipal de infancia ofrece un total de 980 plazas para 8 campamentos de 3 a 17 años, con propuestas que se extenderán desde el 27 de junio hasta el 19 de agosto. A los tradicionales campamentos urbanos, el Ayuntamiento de Pamplona a través de COworkids suma campamentos multideporte, campamentos en piscinas, campamentos de inmersión lingüística al inglés o los novedosos campamentos 'Rumbo al Norte' con excursiones y rutas 'de día' a la playa y al Camino de Santiago francés.

Este martes presentaba 'Para gustos, los colores' la concejala de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte, María Caballero, en una comparecencia pública en la que el concejal delegado de Educación Participación Ciudadana y Juventud, Fernando Sesma, hacía eso mismo con la programación destinada a la juventud de la ciudad.

El programa municipal COworkids, que cierra el curso 2022 con más de 3.000 inscripciones a sus actividades de este primer semestre, ofrece este verano cuatro propuestas gratuitas y cuatro de pago. Todas las ofertas son semanas completas (de lunes a viernes), salvo los campamentos 'Rumbo al Norte', que son campamentos de cuatro días, con una excursión cada día.

ACTIVIDADES GRATUITAS: PISCINAS Y FORTÍN

Las propuestas gratuitas comenzarán la última semana de junio con 'Campamento Multideporte', una actividad que se desarrollará del 27 junio al 1 julio, de 10 a 13 horas. Previsto para niños y niñas de 8 a 12 años, ofrece 60 plazas cada semana en el Complejo Deportivo Aranzadi. Los menores podrán disfrutar de fútbol, pelota, pádel, ajedrez y multijuegos en unas actividades realizada en colaboración con diversas federaciones deportivas de Navarra.

También tendrá lugar en Aranzadi, del 26 de julio al 5 de agosto, la segunda edición del Campamento Piscinas COworkids. Cada semana 20 menores de 8 a 12 años, de 11 a 14 horas, podrán divertirse con juegos dentro y fuera de la piscina. La inscripción es gratuita y, en este caso, puede realizarse para una o dos semanas. Este campamento amplía escenarios y, en esta edición, tendrá una segunda parte con los mismos horarios y requisitos, pero en las piscinas de Aquavox San Jorge, del 8 al 19 de agosto, en el mismo horario.

La cuarta actividad se desarrollará en el Fortín de San Bartolomé durante las semanas del 1 de agosto y del 8 de agosto. Está pensada para un público algo mayor: de 13 a 17 años. 'ECOCamp Adolescentes' volverá a acoger este verano hasta 80 y cada tarde, de lunes a viernes, de 17 a 20 horas, el equipo de COworkids realizará actividades lúdicas en torno al cuidado del medioambiente: scape room, yincanas, piragüismo, talleres, magia, juegos, música, meriendas y fiesta de la espuma.

CAMPAMENTOS URBANOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

Este verano COworkids propone dos modalidades de campamentos urbanos. La primera, la tradicional, cuenta con 600 plazas y se desarrollará del 18 de julio al 19 de agosto, con inscripción por semanas. Prevista para menores de 3 a 12 años organizados por franjas de edad, se desarrollará en el Colegio Público Iturrama (calle de Arista Iñigo, 13, 60 plazas semanales) y en el Colegio Público Cardenal Ilundáin (avenida de Marcelo Celayeta, 117, 60 plazas semanales), cada día de 8 a 14.45 horas. En ese horario se realizarán juegos, manualidades, deporte y talleres en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El coste de cada plaza es de 55 euros por semana sin comedor y 85 con servicio de comida.

El segundo campamento se desarrollará del 18 al 22 de julio y del 8 al 12 de agosto, en colaboración con el Centro Navarro de Aprendizaje Integral (CNAI). Es un campamento de inmersión lingüística en inglés que se desarrollará en la Ikastola Hegoalde (calle Sebastián de Albero, 2) con 120 plazas para niños y niñas de 3 a 12 años. Bajo el título 'There is no planet B' las actividades también abordarán los ODS en horario de 9 a 12 horas. El precio es de 89 euros por semana.

En ambos campamentos están previstos descuentos para familias: 20% por inscripción de dos hijos, y 30% por inscripción de tres o más hijos.

MAR, PLAYA Y CAMINO DE SANTIAGO

La principal novedad de la oferta de COworkids este verano son los campamentos 'Rumbo al Norte', con 20 plazas cada uno. Cada campamento tiene cuatro salidas: a dos lugares clave para el Camino de Santiago Francés, como son Roncesvalles y San Juan de Pie de Port, y otras dos para disfrutar de las playas de Fuenterrabía y San Sebastián. Serán cuatro excursiones que en conjunto cuestan 10 euros, con la comida incluida todos los días ya que tienen horario de 8 a 16 horas.

Serán dos ediciones con los mismos contenidos, pero fechas distintas y diferentes rangos de edad: del 26 de julio al 29 de julio, dirigido a niños y niñas de 9 a 12 años (I) y del 16 al 19 de agosto para adolescentes de 13 a 17 años (II).