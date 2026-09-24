Guzmán (Contigo-Zurekin) afirma que Navarra "necesita en estos momentos" que "gane la izquierda"

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, durante el debate sobre el Estado de la Comunidad, en el Parlamento de Navarra, a 24 de septiembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El pleno del Parlamento de Navarra celebr - Eduardo Sanz - Europa Press

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento foral, Carlos Guzmán, ha mostrado su satisfacción con el trabajo realizado por la coalición tanto en distintas instituciones como en el Gobierno foral, y ha afirmado que "en un momento como este, vamos a salir a ganar desde la izquierda porque entendemos que eso es lo que necesita en estos momentos Navarra".

En el Debate sobre el Estado de la Comunidad, Guzmán ha manifestado que "no podemos obviar que la actualidad política de Navarra más inmediata viene determinada por la paralización de las obras de los túneles de Belate" y "no vamos a restarle ni una pizca de importancia a esta cuestión". "No podemos esconder que la gestión de este proceso no ha sido diligente, las cosas no se han hecho bien", ha dicho, para abogar por que cuanto antes se retomen y se terminen las obras.

En este sentido, Guzmán ha exigido "máxima transparencia y máximo rigor a la hora de emplear los fondos públicos". "No hay que abonar ni un solo céntimo que no deba ser abonado", ha dicho, para mostrarse "inflexible" ante la corrupción. Ha comentado al respecto que la comisión de investigación del Parlamento en torno a Belate "no pudo acreditar la existencia de prácticas corruptas", pero "sí que se pudo acreditar la existencia de una clara y peligrosa connivencia entre una parte del poder político y una parte del poder económico y empresarial".

Tocando distintas materias, el parlamentario de Contigo-Zurekin, que ha defendido los servicios públicos, ha hablado de la propuesta de la presidenta María Chivite para realizar una reforma fiscal, "que entendemos que es una propuesta del Partido Socialista Obrero Español en Navarra, porque la política fiscal de esta Comunidad ni la define la presidenta ni un partido político, la define el conjunto de la mesa fiscal y hasta la fecha no hay ningún acuerdo", ha dicho.

Según ha subrayado, desde Contigo-Zurekin defienden, en este sentido, una ayuda de 200 euros por cada hijo a cargo menor de 18 años para "garantizar el derecho a la maternidad y a la paternidad en igualdad universal en nuestra comunidad". "Proponemos también, ante un contexto de crisis estructural de la vivienda como el que existe, la exención de las subvenciones a las VPO porque no tiene sentido gravar el acceso a la vivienda y proponemos también eximir del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales a la compra de la primera vivienda", ha expuesto, para indicar que van a proponer también "acabar con los beneficios fiscales de los que actualmente gozan las aportaciones voluntarias a la educación privado-concertada en Navarra".

Ha puesto sobre la mesa también Guzmán "avanzar en mayor progresividad fiscal en el Impuesto de Sociedades o en el Impuesto del Patrimonio y además aplicar una fiscalidad verde".

Ha señalado que en Navarra a día de hoy existen más de 145.000 personas que "nacieron fuera de nuestras mugas geográficas" y "esto no solo es un reto, esto sobre todo es una oportunidad para modernizar completamente nuestra Comunidad". "En un mundo global como el actual, la multiculturalidad es ya la herramienta necesaria para garantizar la igualdad a todas las personas, pero sobre todo es la mejor herramienta para discernir entre sociedades autoritarias y sociedades democráticas", ha expuesto.

Además, ha defendido el parlamentario "la necesidad de proteger y de fomentar el euskera, aspirando una vez más a superar una artificial zonificación que divide Navarra de manera artificial, para con nuestra propuesta garantizar derechos lingüísticos a todos los navarros". "El euskera es de todos y de todas, y por ello debemos eliminar barreras artificiales que dividen un valor cultural común", ha dicho.

Se ha referido al cambio climático y ha advertido de sus riesgos. "Las necesarias transiciones ecológicas y energéticas hay que abordarlas desde planteamientos netamente anticapitalistas. Una vez más, demandamos para esta cuestión criterios claros de liderazgo público, de justicia social y también de equilibrio y cohesión territorial", ha dicho, para comentar que "la lógica económica y productiva que ha generado el cambio climático no puede ofrecernos ninguna solución".

Carlos Guzmán ha señalado que "para conquistar" los retos por delante "en Navarra tenemos una herramienta inmejorable, nuestro autogobierno". "Un autogobierno que nosotros y nosotras consideramos como la mejor herramienta para profundizar y para avanzar en derechos sociales y democráticos para el conjunto de la mayoría social de Navarra", ha apuntado.