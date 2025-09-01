Guzmán dice que Contigo-Zurekin no tiene abierto un debate sobre la posibilidad de salir del Gobierno foral

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, ha afirmado que la coalición no tiene abierto un debate sobre la posibilidad de abandonar el Gobierno foral y ha considerado que "en estos momentos no existe la más mínima motivación para tener que abordar una propuesta de ese sentido, ni tampoco ese debate".

Guzmán ha indicado, a preguntas de los medios al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento, que "en estos momentos estamos estrictamente ante un debate circunscrito a la organización política de Podemos". "Nuestra coalición no tiene abierto ese debate porque, simplemente, ninguna de las formaciones políticas de las que forman parte esta coalición ha trasladado ninguna propuesta en este sentido al conjunto de la coalición", ha señalado.

Carlos Guzmán ha precisado que "si en algún momento los compañeros y compañeras de Podemos deciden trasladar esa reflexión y una propuesta en ese sentido al conjunto de la coalición, la analizaremos con rigor y transparencia, pero en estos momentos no existe ese debate en nuestra coalición".

El portavoz parlamentario ha indicado que "nos encontramos en unos momentos en los que es fundamental el trabajo riguroso de esta coalición y nos encontramos ante una situación interna de coalición de tranquilidad y normalidad". "Es más, creemos que en estos momentos no existe la más mínima motivación para tener que abordar una propuesta de ese sentido, ni tampoco ese debate", ha asegurado.

En ese sentido, Carlos Guzmán ha defendido "el doble papel que desempeña esta coalición en el Gobierno de Navarra". "Por un lado, el de ejercer el acelerador transformador. La vicepresidenta tercera, nuestra compañera Begoña Alfaro está desarrollando las políticas más atrevidas y más transformadoras de este Gobierno. Ante una problemática tan acuciante en nuestro país y en nuestra comunidad como la de la vivienda, se han declarado las zonas de mercado residencial tensionado, que abarca casi al 70% de la población de nuestra comunidad, lo cual supone el mayor ejercicio de intervención pública del mercado realizado a lo largo de las últimas décadas", ha resaltado.

Además, ha valorado que desde la consejería se ha puesto en marcha la futura creación de una empresa mixta para la construcción de vivienda pública, que "supone, por vez primera, el sometimiento de la colaboración público-privada al interés público general". "Son logros importantísimos y que serían inimaginables sin la participación de esta coalición en el Gobierno", ha afirmado.

Carlos Guzmán ha destacado que "el segundo papel que desempeña nuestra coalición en este marco progresista y en este Gobierno de Navarra es el de ejercer una labor de freno en algunos momentos ante las propuestas más conservadoras de nuestros socios y socias". "Con humildad, pero también con orgullo, decimos que somos nosotros y nosotras quienes hemos parado la desfuncionarización de Osasunbidea o del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra. Somos también nosotros y nosotras los que garantizamos que no se aumenten los conciertos educativos en el ámbito de la educación con la red privada concertada. Y somos nosotros y nosotras quienes hemos conseguido que en algunos ámbitos de Gobierno se apliquen medidas para buscar un aislamiento social, político, cultural y económico al Estado genocida de Israel", ha asegurado.

Guzmán ha destacado que "sabemos claramente a qué venimos nosotros y nosotras a las instituciones, sabemos que en las instituciones, pero sobre todo en los gobiernos, se afrontan contradicciones y humildemente creemos que hay dos maneras de afrontar esas contradicciones, una, huyendo de ellas, o la segunda, afrontándolas con valentía y determinación". "Sabemos para qué nos votan los ciudadanos y las ciudadanas. Sabemos que nuestra participación en las instituciones y en los gobiernos son fundamentales para desarrollar o garantizar los derechos y los intereses de las familias trabajadoras, y en ello vamos a estar implicados esta coalición y este grupo parlamentario durante los próximos meses y los próximos años", ha señalado.