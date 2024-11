Guzmán dice que el Gobierno está haciendo las cosas "bien" pero que tiene un "amplio margen de mejora"

PAMPLONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, ha manifestado este jueves, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que el Gobierno de Navarra, en este escaso año y poco de legislatura, "está haciendo bien las cosas", pero ha señalado que "no puede caer ni mucho menos en la autocomplacencia". "Este Gobierno tiene un amplio y necesario margen de mejora", ha aseverado.

En su intervención, Guzmán ha puesto en valor este Gobierno, su fórmula de composición, "la coalición plural entre agentes políticos muy diferentes", su vigencia y "la necesidad de su existencia para la mayoría social trabajadora de esta tierra". "Si queremos que este proyecto político compartido siga a flote sobre ese tsunami reaccionario, debemos marcarnos un objetivo común; blindar los derechos y los intereses de la mayoría social trabajadora", ha dicho.

El portavoz de Contigo-Zurekin ha indicado que "este Gobierno, plural y progresista, al igual que el del Estado es hoy en día una anomalía institucional en mitad de una gran tsunami reaccionario que asola sin piedad al conjunto del planeta".

Según ha expuesto, este Ejecutivo "debe seguir siendo un baluarte político que defienda siempre la justicia social para todos los ciudadanos y ciudadanas de Navarra". Y ha añadido que "los grandes retos que tiene la sociedad navarra requieren de un cambio drástico y profundo de modelo".

Guzmán ha comentado que "la sociedad navarra tiene grandes necesidades, tiene grandes carencias, de todo tipo, a las que no llega la Administración foral". "Y si estas necesidades y carencias se dan con un Gobierno como el actual, no nos podemos ni llegar a imaginar cuál sería la coyuntura con un Gobierno neoliberal y conservador", ha opinado.

"No hace falta demasiada imaginación para intuir cuál sería la realidad de esta tierra si estuviera gobernada por cualquiera de los tres jinetes del apocalipsis presentes en este Parlamento, simplemente hace falta observar la situación de la sanidad pública madrileña de la señora Ayuso, la situación de la educación pública andaluza de Moreno Bonilla o la gestión de la Dana realizada en el País Valenciá del señor Mazón", ha manifestado el parlamentario.

Guzmán ha señalado que "si no queremos que esto ocurra, este Gobierno debe pisar el acelerador político". "Si no somos capaces de dar respuesta efectiva a las problemáticas y a las necesidades de la mayoría social, sembraremos el paso a la derecha neoliberal que hace no tanto tiempo estuvo al mando de esta Comunidad", ha dicho, para defender que "el acuerdo político-programático que da sustento a este Gobierno y que fue firmado hace dos veranos, es una buena hoja de ruta para este Gobierno".

Ha defendido que Navarra necesita políticas "más atrevidas y contundentes". "Desde los distintos departamentos no se puede demorar el tiempo para implementar con la máxima de las contundencias y con la máxima de las celeridades el contenido más avanzado del acuerdo programático", ha expuesto.

En este sentido, ha señalado que "este Gobierno necesita dibujar un futuro de esperanza a la ciudadanía de esta Comunidad, y para ello, es necesario aumentar la ambición política de todos y cada uno de los departamentos".

Guzmán ha trasladado a la presidenta que "en el marco de ese acuerdo programático encontrará siempre el respaldo leal de esta coalición electoral". "Si fracasa este Gobierno, no nos estaremos jugando perder alguna consejería o incluso lo Presidencia del Gobierno, nos estaríamos jugando el retroceso a tiempos afortunadamente pasados", ha concluido.