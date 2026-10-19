Guzmán dice que IU se ha "dejado la piel" por alcanzar acuerdos y afirma que Podemos y Geroa no son sus "enemigos"

Archivo - El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán, ha manifestado que su organización ha realizado "todo cuanto ha estado en nuestra mano, nos hemos dejado la piel, para construir las alianzas electorales más amplias posibles" y ha afirmado que Podemos y Geroa Bai, formaciones con las que no han llegado a acuerdos, no son sus "enemigos".

IU concurrirá a las elecciones dentro de Frente Amplio, lo que incluye también un acuerdo con el PSOE para presentarse conjuntamente al Senado.

Carlos Guzmán, también portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, ha afirmado que en la Comunidad foral "vamos a salir a dar la batalla con la misma ilusión y con la misma ambición que lo vamos a hacer en el conjunto del Estado". "Hace tres años y medio, en las últimas elecciones generales, en nuestro espacio político en Navarra nos quedamos a menos de 2.500 votos de obtener un escaño. Y en estos momentos vamos a salir a dar la batalla. Vamos a pelear porque en Navarra haya un diputado del Frente Amplio", ha señalado.

Sobre la falta de entendimiento con Podemos, Guzmán ha afirmado que "quien conozca a este espacio político y particularmente a Izquierda Unida sabe que esta organización aquí en Navarra y en el Estado hemos hecho todo cuanto ha estado en nuestra mano, nos hemos dejado la piel, para construir las alianzas electorales más amplias posibles". "Hemos sido capaces de articular una alianza en torno al Frente Amplio. Si 15 organizaciones hemos sido capaces de articular una alianza y una en concreto no ha sido capaz de articular esa alianza, yo creo que la respuesta está clara", ha subrayado.

En cuanto a la falta de acuerdo con Geroa Bai, Guzmán ha señalado que no quería detenerse "excesivamente en hablar de otros compañeros". "Vamos a hacer hoy una breve valoración y no vamos a dedicar ya ni un solo segundo más a hablar del pasado, nos vamos a centrar en el presente y en el futuro y sobre todo en defender nuestra propuesta político-electoral para las próximas elecciones generales", ha indicado.

En ese sentido, ha afirmado que "desde el espacio que hoy me toca representar a mí, desde el Frente Amplio, tendimos la mano de manera continuada a los compañeros y las compañeras de Geroa Bai de forma que nos permitiese ahondar en la potencia electoral que el Frente Amplio iba a tener en Navarra, les propusimos esa colaboración táctica, incluso de manera generosa nos atreveríamos, pero los compañeros y las compañeras de Geroa Bai desecharon esa propuesta".

El dirigente de IU ha afirmado que "el mensaje que tenemos que lanzar en estos momentos es que nuestro enemigo no es Podemos, no es Geroa Bai, no es ninguna de las organizaciones políticas progresistas con las cuales vamos a competir electoralmente, nuestro enemigo electoral son las distintas derechas".

Por tanto, ha señalado que Frente Amplio se presenta en Navarra "a obtener el mejor resultado posible y con ilusión y con ambición". "La propuesta política o programática federal que tenemos en estos momentos 15 organizaciones en el conjunto del Estado entendemos que es una propuesta necesaria para el conjunto de las familias trabajadoras del país, pero también para las familias trabajadoras de Navarra, y con ambición y con ilusión vamos a defender nuestro propio proyecto, con esa aspiración de conquistar esos 2.400 votos que nos faltaron hace tres años y medio para poder recuperar la representación de este espacio político en el Congreso de los Diputados", ha insistido.

Guzmán ha indicado que esta falta de entendimiento con Geroa Bai "no tendría por qué" tener consecuencias en el Gobierno de Navarra, donde son socios. "Somos formaciones políticas distintas que representamos proyectos políticos distintos", ha señalado.