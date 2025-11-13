Guzmán pide a la presidenta que "pise el acelerador transformador" y "más ambición en el Consejo de Gobierno"

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra, Carlos Guzmán, ha pedido este jueves a la presidenta del Gobierno, durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad, que "pise el acelerador transformador" y ha manifestado que "hace falta más ambición en el Consejo de Gobierno, más valentía para desarrollar de manera urgente y completa el acuerdo programático".

En su intervención en el pleno, Guzmán ha señalado que "tenemos mucho trabajo por delante" y ha apuntado que "volvemos a reivindicar una vez más lo necesario de una ofensiva social". "Lo decimos siempre, tenemos que explotar nuestro autogobierno para fortalecer los derechos de la mayoría social trabajadora de Navarra", ha dicho, para añadir que "sobre nuestro autogobierno tenemos que cimentar la construcción del futuro federal y republicano de nuestro país".

Ha comentado el portavoz que "tenemos que recuperar la ilusión social que generó el ciclo de cambio en el año 2015". "Frente al catastrofismo de las derechas y de la extrema derecha, nosotros y nosotras tenemos que dinamizar un cambio en el estado de ánimo de la ciudadanía progresista de Navarra", ha defendido, para comentar que "ello es necesario, es urgente, pero sobre todo es posible".

Guzmán ha incidido en que "hace falta más ambición en el Consejo de Gobierno, hace falta más valentía para desarrollar de manera urgente y completa el conjunto del contenido del acuerdo político programático, hacen falta políticas más transformadoras, centradas en los derechos y en los intereses de la mayoría social trabajadora de Navarra". "En ello nos vamos a emplear en este Parlamento y en el Gobierno de Navarra hasta el último de los minutos del día", ha afirmado.

Ha señalado Guzmán que en el actual contexto mundial, "nuestro país y sobre todo nuestra comunidad representan dos pequeñas islas de esperanzas para el conjunto de la ciudadanía que creemos en la justicia social". "El Gobierno de Navarra representa una honorable excepción para el conjunto de hombres y mujeres de izquierdas", ha expuesto, para agregar que "el hito político que supone la conformación y el mantenimiento de este Gobierno plural, progresista, transformador en nuestra comunidad es un referente y una esperanza".

Ha manifestado que "jamás hemos tolerado la corrupción, no estamos tolerando la corrupción, ni la toleraremos". "El pasado mes de junio, frente a los ejemplos que nos tenían acostumbrados otros gobiernos, el Gobierno que lidera la señora Chivite y del cual formamos parte, en una honrosa excepción, anunció una triple auditoría y, además, este grupo parlamentario promovió la comisión de investigación que en estos momentos se está desarrollando en este Parlamento". "Por nuestra parte total tranquilidad, trabajo con total rigor y, también, máxima tranquilidad en todas las instituciones", ha dicho, para indicar que "cuando llegue el momento de tener que elaborar las conclusiones de la comisión de investigación, máxima coherencia y máxima contundencia".

Tras destacar el acuerdo presupuestario, Carlos Guzmán ha indicado que "esta no es la propuesta fiscal integral que defenderíamos nosotros y nosotras, pero sí que es un paso o un camino por el cual seguir". "Junto con un alivio fiscal a las rentas más bajas, a las rentas de las familias trabajadoras, gracias a esta coalición hemos conquistado también una reformulación política e ideológica del Impuesto de Sociedades que va a fortalecer su tributación y que, sobre todo y más importante, va a aumentar su recaudación", ha dicho, para comentar que "en Navarra quien más tiene y quien más gana va a pagar más y lo hemos conseguido únicamente con nuestros tres escaños".

En su intervención, el portavoz de Contigo ha puesto en valor "las políticas públicas de memoria" que desarrolla el Gobierno, que "tienen que seguir siendo vanguardia, como lo son a lo largo de la última década, para garantizar la construcción de un futuro de Navarra y para garantizar también la construcción de la Tercera República Española sobre los valores y sobre la memoria de los luchadores y las luchadoras de la Segunda República".

El parlamentario ha indicado, a este respecto, que en Navarra "se está viviendo un atropello a las víctimas del franquismo", con el Monumento a los Caídos, por lo que ha pedido que "se rectifique". "Estamos a tiempo de derribar ese mamotreto fascista que humilla a las víctimas del franquismo. Esta legislatura, este ciclo de cambio y este Gobierno no pueden permitirse esa desazón entre esas familias que tanto sufrieron décadas atrás. Les pedimos, por favor, que lo repiensen", ha añadido.

Por otro lado, ha defendido "una Navarra feminista, una Navarra igualitaria y justa", por lo que ha señalado que "necesitamos para todo ello un Instituto Navarro para la Igualdad con la fuerza suficiente para ser la punta de lanza".