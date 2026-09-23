Hallan otra puerta de los Canónigos y una moneda islámica bien conservada en las excavaciones del entorno de la Catedral

Imagen de las excavaciones - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA-GORKA BEUNZA

PAMPLONA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La nueva fase de las excavaciones de la ronda del Obispo Barbazán, en la trasera de la catedral de Pamplona, ha sacado a la luz una segunda puerta de los Canónigos, construida en un sustrato inferior a la puerta medieval que se descubrió el año pasado.

Se trata de una puerta aún más antigua, construida justo debajo. Es una construcción incompleta, puesto que parte de ella se eliminó al abrir la puerta superior, y no se encuentra estrictamente alineada con ella, sino un poco desviada debido a problemas constructivos que surgieron con las sucesivas ampliaciones de la torre Barbazana y de la antigua muralla medieval de la ciudad de la Navarrería.

La puerta conserva aproximadamente dos metros de altura y cuenta con una anchura de 1,40 metros. Para levantar la nueva torre se reforzó "considerablemente" la zapata, anulando la puerta antigua y aportando diferentes rellenos, entre ellos materiales procedentes de un nivel de incendio datado entre los siglos VI y VIII.

Este no es el único hallazgo surgido en los trabajos de excavación. También han aparecido diversos elementos de época romana, como restos de vasija sigillata y alguna moneda. Sin embargo, uno de las piezas "más sorprendentes" ha sido una moneda islámica en un buen estado de conservación.

La empresa Gestión Cultural Larrate, responsable de la excavación, ha comenzado ya el estudio de la moneda para su datación con la colaboración de Ricardo Ros Arrogante, especialista en moneda medieval de Navarra, y Fátima Martín Escudero, especialista en numismática islámica de la Universidad Autónoma de Madrid.

Según las personas expertas, a falta de una limpieza detallada, la moneda puede situarse entre los siglos VIII o IX. La pieza ha aparecido en un estrato de tierra que se correspondería con "un incendio muy intenso, que habría supuesto la destrucción total de esa parte de la ciudad". La datación del nivel de incendio se sitúa entre los siglos VI y VIII.

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, ha acompañado este miércoles a la Gerencia y la Comisión de Urbanismo del Consistorio a la visita que han realizado a la zona para conocer de primera mano todos estos descubrimientos.

El arqueólogo Iñaki Sagredo Garde, responsable de la excavación, ha sido el encargado de dar a conocer los primeros hallazgos y tratar de situarlos en el tiempo.

Tal y como ha explicado Sagredo, parte de los restos encontrados pueden ubicarse en los primeros momentos de la presencia romana en la ciudad, ya que en la propia zapata de la torre ha aparecido también un fragmento de cerámica de tipo campaniense, de época romana.

No obstante, dado que tanto esta pieza como otros materiales se encuentran formando parte de los rellenos utilizados para reforzar la cimentación, el arqueólogo incide en que los hallazgos "deben interpretarse con cautela". No obstante, estos estratos "no están contaminados o revueltos, sino solapados". Al margen de esto, durante la excavación no han aparecido evidencias "claramente plenomedievales asociadas a estos estratos".

Los trabajos de excavación han permitido estudiar distintas capas constructivas y de sustrato después de retirar la tierra en un área abierta de 10 por 5 metros hasta alcanzar los cinco metros de profundidad con respecto a la cota cero.

Las excavaciones se han concentrado en la ampliación del área ya removida en septiembre de 2025 y la colindante, donde actualmente se puede observar un arco ciego junto a la torre Barbazana, desde la 'puerta de los Canónigos' hasta la capilla Barbazana.

El movimiento de tierras comenzó la semana del 7 de septiembre y fue a partir del 14 cuando comenzaron propiamente los trabajos arqueológicos, ayudados de topografía y fotogrametría y un laboratorio de registro arqueológico y de gestión del material, que se ha instalado en la zona.

Para mostrar a la ciudadanía los hallazgos, se han organizado visitas guiadas este sábado, día 26, y el 3 de octubre, a las 10.30 y 12 horas, ambos días, si bien las plazas están ya completas.

Pasadas las visitas guiadas, se retomarán los trabajos de excavación y protección de la zona, de cara a futuras lluvias mientras la zona permanezca descubierta. No obstante, el "compromiso" con la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra es que una vez concluidos los trabajos, la zona vuelva a cubrirse.

Ésta es la primera vez que se llevan a cabo excavaciones "vinculadas única y exclusivamente a estudios de investigación, sin que estén relacionadas con ninguna obra civil". El objetivo es "conocer mejor las murallas de la ciudad de la Navarrería y las fortificaciones y construcciones que pertenecieron al Reino de Navarra".

Las conclusiones de los hallazgos se darán a conocer en una exposición y en una jornada de presentación, que tendrá lugar el 26 de octubre, a las 19 horas, en Civivox Condestable.

CONSTRUCCIONES SUCESIVAS

Los hallazgos de esta segunda fase "ponen de manifiesto la política de recrecimiento y construcciones sucesivas de la historia de la ciudad, donde se aprovechaban estratos anteriores para levantar nuevas edificaciones o recrecer las existentes".

Sobre todo, en una zona como la de la catedral, "donde durante siglos se ha concentrado la actividad de la ciudad y la confluencia de culturas". Los restos romanos e islámicos "dan fe de ello".

La primera puerta que apareció en 2025 cerca de la capilla Barbazana era medieval, con un dintel formado con un arco escarzano de 1,3 metros de ancho y cerca de tres metros de altura.