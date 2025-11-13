Herida grave una mujer de 26 años tras sufrir una caída mientras circulaba en patinete en Sarriguren

PAMPLONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 26 años ha resultado herida grave la tarde de este jueves tras sufrir una caída cuando circulaba en patinete eléctrico y sin casco. El suceso ha ocurrido en el carril bici de la avenida del Reino de Navarra, a la altura del número 20, en Sarriguren (Valle de Egüés).

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 20.40 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, la herida ha sido trasladada por la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de una mujer de 26 años que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico (TCE) y ha quedado ingresada con pronóstico grave.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas y la dinámica del siniestro.