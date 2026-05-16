Herida una mujer de 22 años en una salida de vía en Villava

Imagen del vehículo accidentado en Villava. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 22 años ha sufrido heridas leves en la madrugada de este sábado tras sufrir una salida de vía con su vehículo en el punto kilométrico 0 de la NA-2517, en el término municipal de Villava.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a la 1 de la madrugada y se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos del parque de Trinitarios, una ambulancia de Soporte Vital Básico, la Policía Municipal y la Policía Foral.

Como consecuencia del accidente, la mujer herida ha quedado atrapada en el interior del vehículo y ha tenido que ser rescatada. Posteriormente, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones de pronóstico leve.