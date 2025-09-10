Herida una mujer de 47 años en un accidente de tráfico en Peralta

PAMPLONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 47 años ha resultado herida este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en Peralta, según han informado desde Emergencias.

El suceso ha tenido lugar sobre las 13.20 horas en el kilómetro 41.7 de la carretera NA-6100 y ha consistido en la colisión de dos vehículos. Como consecuencia, una mujer de 47 años ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con policontusiones.

Al lugar se han desplazado Bomberos de Peralta, un equipo médico, una ambulancia SVB, así como agentes de la Policía Foral.