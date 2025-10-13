Herida una mujer de 59 años en una salida de vía con vuelco en Urroz

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 59 años ha resultado herida este lunes tras sufrir una salida de vía con vuelco en la carretera NA-4040 en el término de Urroz, según ha informado el 112 Sos Navarra.

La mujer ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra con contusión torácica y abrasismos. Su pronóstico es reservado.

El accidente se ha registrado sobre las 6.32 horas en el kilómetro 6,2 de la carretera NA-4040. Al lugar han sido movilizados bomberos de Oronoz, equipo médico, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.