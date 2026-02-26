Herida una mujer de 68 años tras ser atropellada por un coche en Pamplona

Archivo - Foto de archivo de una ambulancia. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 68 años ha resultado herida este jueves por la mañana tras ser atropellada por un coche a la altura del número 6 de la calle Sadar, en Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 8.06 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.

La herida, que ha sufrido contusiones y un posible trauma en extremidad inferior de pronóstico reservado, ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra.