Herida una mujer de 70 años al ser atropellada en Tudela

Archivo - La mujer herida ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de Tudela. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 70 años ha resultado herida este sábado tras ser atropellada por un vehículo a la altura del número 55 de la calle Tejerías, en Tudela.

SOS Navarra ha recibido el aviso del accidente a las 14.00 horas y se ha movilizado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Local.

La mujer herida, de 70 años, ha sufrido politraumatismos de pronóstico reservado y ha sido trasladada al Hospital Reina Sofía de la capital ribera.