Herida tras ser atropellada por un coche mientras circulaba en bicicleta en Cintruénigo

PAMPLONA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 40 años ha resultado herida este viernes en Cintruénigo tras ser atropellada por un coche mientras circulaba en bicicleta, a la altura del número 27 de la calle Rubio.

La mujer ha sido trasladada con una herida en la pierna al Hospital Reina Sofía de Tudela. Su pronóstico era leve, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 8.59 horas. Al lugar han acudido ambulancia de soporte vital básico, equipo médico de Cintruénigo y Policía Municipal.