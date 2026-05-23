Herida tras sufrir una salida de vía en Olite

Imagen del vehículo accidentado en Olite.
Imagen del vehículo accidentado en Olite. - BOMBEROS DE NAVARRA
Europa Press Navarra
Publicado: sábado, 23 mayo 2026 13:38
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   PAMPLONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

   La conductora y única ocupante de un vehículo, una mujer de 45 años, ha resultado herida este sábado por la mañana tras sufrir una salida de vía con vuelco a la altura del punto kilométrico 1,5 de la NA-6620, en el término municipal de Olite.

   Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 10.01 horas y se han movilizado hasta el lugar los bomberos de Tafalla, una ambulancia medicalizada y otra convencional, la Policía Local y la Policía Foral.

   La mujer herida, que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado, ha sido trasladada en la ambulancia convencional al Hospital Universitario de Navarra.

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