Herida tras sufrir una salida de vía en Olite

Imagen del vehículo accidentado en Olite. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La conductora y única ocupante de un vehículo, una mujer de 45 años, ha resultado herida este sábado por la mañana tras sufrir una salida de vía con vuelco a la altura del punto kilométrico 1,5 de la NA-6620, en el término municipal de Olite.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del siniestro vial a las 10.01 horas y se han movilizado hasta el lugar los bomberos de Tafalla, una ambulancia medicalizada y otra convencional, la Policía Local y la Policía Foral.

La mujer herida, que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado, ha sido trasladada en la ambulancia convencional al Hospital Universitario de Navarra.