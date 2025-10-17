Heridas dos personas que circulaban en patinete en sendos atropellos en Pamplona

PAMPLONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
Dos personas que circulaban en patinente han resultado heridas este viernes por la mañana en sendos atropellos que han sufrido en Pamplona.
El primer accidente se ha registrado sobre las 7.41 ahoras, en la rotonda de la avenida de Navarra con la calle Arcadio María Larraona. El ocupante del patinete, un hombre de 40 años, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y pronóstico leve. Al lugar han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital básico y la Policía Municipal de Pamplona.
El otro accidente se ha registrado sobre las 8.07 horas en la rotonda de entrada a Mutilva con la calle Adela Bazo. Ha resultado herido un joven de 22 años, que ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con policontusiones y pronóstico reservado.
Al lugar han sido movilizadas una ambulancia de soporte vital avanzado y la Policía Municipal.