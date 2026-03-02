Un herido en un accidente laboral en Baztan

PAMPLONA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 56 años ha resultado herido este lunes en un accidente laboral en Baztan tras la caída por un terraplen de una carretilla mecánica.
El accidente se ha registrado en Iturraldeko Borda sobre las 11.50 horas. El hombre ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con politraumatismos y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.
Al lugar han sido movilizados Bomberos de Oronoz, el Grupo de Rescate Técnico, helicóptero de rescate, helicóptero medicalizado y Policía Foral.
El accidente se ha registrado en una zona de difícil acceso. Bomberos de Oronoz han estabilizado al paciente y lo han transportado hasta una zona de acceso del helicóptero de rescate. El Grupo de Rescate Técnico ha realizado extracción con grúa y ha trasladado al herido hasta la zona de aterrizaje del helicóptero medicalizado. Posteriormente, se ha realizado el transbordo a helicóptero medicalizado para su traslado al centro hospitalario.