Herido un camionero de 66 años tras sufrir una salida de vía en Olite

Imagen del camión accidentado en la mediana de la AP-15, a la altura de Olite. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 66 años ha resultado herido en la madrugada de este miércoles tras sufrir una salida de vía con su camión a la altura del punto kilométrico 44 de la AP-15, en sentido sur, en el término municipal de Olite.

El vehículo ha quedado detenido en la mediana de la vía pero no se han producido afecciones al tráfico, informan desde los servicios de emergencia de Navarra.

El aviso del siniestro vial se ha producido a las 5.09 horas de este miércoles. Se ha movilizado hasta el lugar a los bomberos de Tafalla, una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, la Policía Foral y la Guardia Civil.

El camionero, un varón de 66 años, ha sufrido una herida en la cabeza con pronóstico reservado y ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario de Navarra.