Herido un ciclista de 65 años al sufrir un atropello en Olazagutía

PAMPLONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 65 años ha resultado herido este sábado tras sufrir una caída y, posteriormente, un atropello a la altura del kilómetro 36 de la NA-718, en los inicios del puerto de Urbasa, en el término municipal de Olazagutía.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 11.59 horas y hasta el lugar se ha desplazado un equipo médico, una ambulancia convencional y otra medicalizada, y la Policía Foral.

El ciclista herido, que ha sufrido policontusiones de pronóstico reservado, ha sido trasladado en la ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Navarra.