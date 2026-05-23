Herido un ciclista al sufrir una caída en un circuito de mountain bike en Bera

Archivo - El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario Donostia. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Un ciclista de 46 años ha resultado herido con pronóstico reservado este sábado por la tarde tras sufrir una caída en un circuito de mountain bike en el paraje de Meatzgorrieta, en Bera.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 17.05 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Oronoz, los bomberos voluntarios de Bera, una ambulancia de Soporte Vital Básico y en equipo médico.

Los bomberos han colaborado en la carga del paciente hasta la ambulancia, que lo ha trasladado al Hospital Universitario Donostia de San Sebastián para ser atendido de politraumatismos con pronóstico reservado.