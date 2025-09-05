Herido un conductor de 27 años al sufrir una salida de vía en Corella

PAMPLONA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 27 años ha resultado herido esta pasada noche al sufrir una salida de vía en la NA-6810, en Corella. El conductor ha salido por su propio pie del vehículo, el cual ha ardido a causa del siniestro.

Según han informado desde el Gobierno foral, el suceso ha tenido lugar en el kilómetro 5,5 y el aviso se ha recibido a las 23.10 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de Tudela con policontusiones y su pronóstico es reservado.

Han sido movilizados bomberos de Tudela, que han extinguido el incendio del vehículo, una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Foral.