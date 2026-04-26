Herido grave tras despeñarse con su vehículo en Egüés

Un agente de la Guardia Civil junto al vehículo accidentado. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conductor de un vehículo, un hombre de 27 años, ha resultado herido de gravedad en la madrugada de este domingo al sufrir una salida de vía y posteriormente despeñarse a la altura del punto kilométrico 1,7 de la NA-2374, en el término municipal de Egüés.

El siniestro vial se ha producido a las 3.25 horas. El conductor, vecino de Pamplona, ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra (HUN). Tras las pruebas realizadas, ha arrojado un resultado positivo en alcoholemia, por lo que se le ha investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, informan desde la Guardia Civil.

En la actuación han participado patrullas de seguridad ciudadana y agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Navarra se han encargado de la instrucción de las correspondientes diligencias.