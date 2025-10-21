Herido grave un hombre de 34 años tras sufrir un accidente laboral en Iturmendi

PAMPLONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 34 años ha resultado herido de gravedad la tarde del martes tras sufrir un accidente laboral en Iturmendi.

El centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 14.32 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Alsasua, al GRT (Grupo de Rescate Técnico), un helicóptero de rescate, un equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido en la zona de Auntzetxalde, perteneciente al municipio de Iturmendi, cuando el trabajador se encontraba cortando leña y ha sufrido una caída.

El herido, un varón de 34 años, ha sido estabilizado y encamillado por el equipo médico y bomberos de Alsasua, y rescatado en helicóptero por el GRT debido a la dificultad del terreno. Posteriormente, se ha realizado su traspaso a una ambulancia medicalizada en Iturmendi, que le ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra, donde permanece ingresado con traumatismos en extremidad inferior y cabeza (TCE) con pronóstico grave.

La Brigada Judicial Norte de la Policía Foral investiga las causas e instruye las diligencias del siniestro.