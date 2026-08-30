Herido grave un hombre de 42 años tras una colisión por alcance en la A-21 en Urraúl Bajo

PAMPLONA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 42 años ha resultado herido grave este domingo tras producirse una colisión por alcance entre un turismo y un camión en la A-21 (Autovía de Pirineo), en Urraúl Bajo.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 17.27 horas del domingo y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Sangüesa, al equipo médico de la zona, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una ambulancia de soporte vital básico, un helicóptero de soporte vital avanzado y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha producido a la altura del punto kilométrico 30 de la A-21, en el término municipal de Urraúl Bajo, en sentido Pamplona, cuando un turismo ha colisionado por alcance contra un camión.

Los servicios de emergencia han trasladado al herido al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, en el helicóptero medicalizado. Se trata de un varón de 42 años, que ha quedado atrapado en el interior del vehículo y que presenta politraumatismos con pronóstico grave.

El carril derecho ha quedado cortado por la presencia de los vehículos implicados y se han producido retenciones. Patrullas de la Policía Foral han regulado el tráfico. Efectivos de la Brigada de Atestados de la Policía Foral instruye las diligencias del siniestro.