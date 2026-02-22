Herido grave un hombre de 43 años tras sufrir un accidente vial en Anue

Archivo - Detalle de la fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 43 años resultó herido grave la tarde del sábado tras sufrir una caída con la motocicleta en la que circulaba .en la C/ San Miguel del concejo de Egozkue, en el término municipal de Anue.

El centro de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 18.56 horas del sábado y ha movilizado al lugar de los hechos al equipo médico de guardia de la zona, a una ambulancia de soporte vital avanzado y a patrullas de la Guardia Civil.

Los servicios de emergencia le han trasladado en la ambulancia de soporte vital avanzado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde permanece ingresado con politraumatismos con pronóstico grave.

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.