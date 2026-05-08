Herido grave un hombre de 87 años tras sufrir un atropello en Pamplona

Archivo - Edificio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 87 años ha sido trasladado la tarde de este viernes con heridas graves tras ser atropellado por un coche a la altura del número 9 de la calle del Padre Calatayud, en Pamplona.

La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 14.20 horas del viernes y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Municipal de Pamplona.

Como resultado del accidente la ambulancia ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, a un varón de 87 años que ha sufrido politraumatismos de carácter grave.

Efectivos de la Policía Municipal de Pamplona investigan las causas y la dinámica del siniestro.