Herido grave un hombre de 87 años tras sufrir un atropello en Pamplona

Archivo - Edificio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra.
Archivo - Edificio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: viernes, 8 mayo 2026 17:23
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   PAMPLONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 87 años ha sido trasladado la tarde de este viernes con heridas graves tras ser atropellado por un coche a la altura del número 9 de la calle del Padre Calatayud, en Pamplona.

   La sala de gestión de emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 14.20 horas del viernes y ha movilizado al lugar de los hechos a una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y patrullas de la Policía Municipal de Pamplona.

   Como resultado del accidente la ambulancia ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, a un varón de 87 años que ha sufrido politraumatismos de carácter grave.

   Efectivos de la Policía Municipal de Pamplona investigan las causas y la dinámica del siniestro.

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