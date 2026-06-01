Herido un hombre de 50 años en una salida de vía en Tafalla

PAMPLONA 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha resultado herido leve este lunes en una salida de vía que se ha registrado en la carretera NA-132, kilómetro 31,5, en el término de Tafalla.

El accidente se ha registrado sobre las 16.32 horas. Al lugar han acudido Bomberos de Tafalla, ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.

El hombre ha sido trasladado con una fractura en el brazo de pronóstico leve. Inicialmente ha sido evacuado al centro de salud de Tafalla para valoración y posteriormente al Hospital Universitario de Navarra.