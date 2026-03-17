Herido un hombre de 51 años en una colisión entre un coche y una moto en Pamplona

Europa Press Navarra
Publicado: martes, 17 marzo 2026 11:03
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PAMPLONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha resultado herido este martes en una colisión producida entre un coche y una moto en la calle M. Martínez de Ubago de Pamplona.

Según han informado desde los servicios de emergencia, el aviso del accidente se ha recibido a las 07.28 horas. El herido ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con contusiones de pronóstico reservado.

Hasta el lugar se han desplazado una ambulancia de soporte vital avanzado y agentes de Policía Municipal.

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