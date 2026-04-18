Herido un hombre de 54 años en una salida de vía en Villaveta

Imagen del vehículo siniestrado en Lónguida. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 54 años ha resultado herido en la madrugada de este sábado tras sufrir una salida de vía con su vehículo en la NA-1720, en su cruce con la NA-150, en el concejo de Villaveta, perteneciente al municipio de Lónguida.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso a las 1.05 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos de Cordovilla, un equipo médico, una ambulancia medicalizada y otra convencional y la Policía Foral.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 54 años con policontusiones y un traumatismo craneoencefálico con pronóstico reservado.