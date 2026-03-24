Herido un hombre de 71 años al golpearle una piedra cuando practicaba escalada en Etxauri

PAMPLONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 71 años ha resultado herido este martes al golpearle una piedra cuando practicaba escalada en una zona entre Etxauri y Ciriza, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 12.37 horas. El Grupo de Rescate Técnico (GRT) ha realizado un rescate aéreo con grúa tras ser el escalador golpeado por la caída de una piedra. Como consecuencia, el hombre ha sido trasladado en una ambulancia al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, con fractura en la extremidad inferior.

Al lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Cordovilla, del GTR, un helicópero de rescate, una ambulancia SVA así como agentes de la Policía Foral.