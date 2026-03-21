Herido un hombre de 74 años tras ser atropellado en Pamplona

Archivo - Detalle de la fachada del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Navarra. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 74 años ha resultado herido este sábado por la mañana tras ser atropellado por un vehículo en la Avenida Barañáin, en Pamplona.

El aviso del accidente se ha recibido a las 10.49 horas y hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizada y la Policía Municipal.

El hombre herido ha sufrido un trauma en una rodilla y un traumatismo craneoencefálico de pronóstico reservado y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.