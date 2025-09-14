Herido un joven de 21 años tras caer desde cuatro metros al romperse el tragaluz de un garaje en Mutilva

Archivo - Imagen de la sala del 112. - SOS NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años resultó herido el sábado por la noche tras sufrir una caída accidental desde unos cuatro metros de altura al romperse un tragaluz de un garaje en Mutilva.

Los hechos ocurrieron sobre las 23.19 horas en la calle Las Escuelas, según ha informado el 112 Sos Navarra. El joven fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra con politrauma y pronóstico reservado.

Al lugar fueron movilizados bomberos de Cordovilla, ambulancia de soporte vital avanzado y Policía Foral.