Herido un joven en una colisión entre dos vehículos en Zizur Mayor

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 21 años ha resultado herido este martes en Zizur Mayor en una colisión frontolateral entre dos vehículos en la rotonda de entrada a la plaza de la Mujer.

El joven ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con trauma torácico y pronóstico reservado, según ha informado el 112 Sos Navarra.

El accidente se ha registrado sobre las 16.13 horas. Al lugar han sido movilizados bomberos de Cordovilla, ambulancia de soporte vital básico y Policía Local.