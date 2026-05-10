Herido leve al caerse de la moto en Pamplona

Archivo - Una ambulancia en una foto de archivo. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años resultó herido leve este sábado por la noche tras caerse de la moto con la que circulaba a la altura del número 30 de la Avenida Aróstegui, en Pamplona.

Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente a las 21.54 horas y se movilizó hasta el lugar a efectivos de bomberos, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.

El motorista, un varón de 33 años, fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra, con una posible fractura de clavícula de pronóstico leve.