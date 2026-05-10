Herido leve al caerse de la moto en Pamplona

Archivo - Una ambulancia en una foto de archivo.
Archivo - Una ambulancia en una foto de archivo. - Eduardo Sanz / Europa Press - Archivo
Europa Press Navarra
Publicado: domingo, 10 mayo 2026 9:11
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   PAMPLONA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 33 años resultó herido leve este sábado por la noche tras caerse de la moto con la que circulaba a la altura del número 30 de la Avenida Aróstegui, en Pamplona.

   Los servicios de emergencia recibieron el aviso del accidente a las 21.54 horas y se movilizó hasta el lugar a efectivos de bomberos, una ambulancia de Soporte Vital Básico y la Policía Municipal.

   El motorista, un varón de 33 años, fue trasladado al Hospital Universitario de Navarra, con una posible fractura de clavícula de pronóstico leve.

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