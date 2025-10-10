Herido leve en una choque entre dos vehículos en Carcastillo

Imagen de los dos vehículos implicados en el accidente vial. - BOMBEROS DE NAVARRA

PAMPLONA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 48 años ha resultado herido este viernes por la mañana en una colisión frontolateral entre dos vehículos que ha tenido lugar a la altura del kilómetro 37,6 de la NA-534, en el término municipal de Carcastillo.

Los servicios de emergencia han recibido aviso del accidente a las 9.57 horas y hasta el lugar se han movilizado los bomberos del parque de Tafalla, una ambulancia convencional y la Policía Foral.

El hombre herido ha sufrido una contusión en la espalda y mareos, ambos de carácter leve, y ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra.