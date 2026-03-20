Herido leve en una colisión entre tres vehículos en Pamplona

Archivo - Una ambulancia circula por la Avenida del Ejército de Pamplona. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 31 años ha resultado herido leve este viernes por la tarde en una colisión múltiple con tres vehículos implicados en la Avenida del Ejército con la Avenida de Bayona, en Pamplona.

Los servicios de emergencia han recibido el aviso del accidente a las 15.39 horas y se ha desplazado hasta el lugar una ambulancia de Soporte Vital Avanzado enfermerizada y la Policía Municipal.

Se ha trasladado al Hospital Universitario de Navarra a un varón de 31 años con una contusión en el pecho de pronóstico leve.