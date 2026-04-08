Herido leve un joven de 28 años en Pamplona al caer cuando circulaba en bicicleta

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 28 años ha resultado herido leve este miércoles en Pamplona al sufrir una caída cuando circulaba en bicicleta, según han informado desde Sos Navarra.

El suceso ha tenido lugar a las 6.23 horas en la calle Miluce, bajando al polígono de Landaben. Como consecuencia de la caída, el ciclista ha sido trasladado al Hospital Universitario de Navarra con una contusión en el codo.

Al lugar se han desplazado una ambulancia SVB así como agentes de la Policía Municipal de Pamplona.